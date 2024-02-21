Picape tomba em acidente e rua fica bloqueada em bairro de Vila Velha

Em nota, a Guarda Municipal do município informou que os agentes estão no local para orientar no trânsito, que está interrompido momentaneamente até a retirada do veículo tombado.

''Vale ressaltar que o local tem sinalização horizontal e vertical em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Inclusive no cruzamento tem uma placa “Pare”. A inobservância da placa Pare é uma infração gravíssima e implica uma multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na carteira", frisou o órgão público.