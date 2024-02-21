Picape tomba em acidente e rua fica bloqueada em bairro de Vila Velha

A colisão entre dois veículos no cruzamento da praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, interrompeu o acesso à Rua três, entre o quarterão da Avenida Perimetral e a Rua C. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (21), envolvendo um Fiat Strada e um Ford Escort. A picape acabou atingida lateralmente e tombou, mas não houve feridos.
Em nota, a Guarda Municipal do município informou que os agentes estão no local para orientar no trânsito, que está interrompido momentaneamente até a retirada do veículo tombado.
''Vale ressaltar que o local tem sinalização horizontal e vertical em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Inclusive no cruzamento tem uma placa “Pare”. A inobservância da placa Pare é uma infração gravíssima e implica uma multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na carteira", frisou o órgão público.