Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coqueiral de Itaparica

Picape tomba em acidente e rua fica bloqueada em bairro de Vila Velha

O quarteirão entre a Rua C e a Avenida Perimetral foi interditado após a Strada tombada ficar no meio da via; colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 17:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 fev 2024 às 17:38
Acidente em cruzamento em Vila Velha
O Escort e a Strada bateram em um cruzamento de Coqueiral de Itaparica  Crédito: Bruna Mozer
A colisão entre dois veículos no cruzamento da praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, interrompeu o acesso à Rua três, entre o quarterão da Avenida Perimetral e a Rua C. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (21), envolvendo um Fiat Strada e um Ford Escort. A picape acabou atingida lateralmente e tombou, mas não houve feridos.  
Em nota, a Guarda Municipal do município informou que os agentes estão no local para orientar no trânsito, que está interrompido momentaneamente até a retirada do veículo tombado.
''Vale ressaltar que o local tem sinalização horizontal e vertical em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Inclusive no cruzamento tem uma placa “Pare”. A inobservância da placa Pare é uma infração gravíssima e implica uma multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na carteira", frisou o órgão público. 

Acidente em cruzamento em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados