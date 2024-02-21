Carro bate em poste, perde roda e para-choque, e segue trajeto em Cachoeiro

Um carro chamou atenção ao passar pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim , na noite dessa terça-feira (20). O veículo trafega pelas ruas da cidade mesmo após bater em poste, perder uma das rodas e parte do para-choque dianteiro.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, um motociclista segue o veículo e narra que tentou abordar o motorista. “Tentei parar e ele não quer parar. A roda soltou. O carro 'tá' só no aro”, descreve o condutor da moto no vídeo.

De acordo com informações do chamado recebido pela Polícia Militar, o veículo se chocou contra um poste na Linha Vermelha, perdeu a roda e o para-choque, rodou na pista e continuou o trajeto. O solicitante informou ainda que o motorista apresentava sinais de embriaguez.