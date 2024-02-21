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Carro bate em poste, perde roda e para-choque, e segue trajeto em Cachoeiro

Veículo se envolveu em um acidente e mesmo avariado e perdendo uma das rodas, seguiu trafegando; carro foi encontrado abandonado horas depois, sem o motorista

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 18:36

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 fev 2024 às 18:36
Um carro chamou atenção ao passar pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, na noite dessa terça-feira (20). O veículo trafega pelas ruas da cidade mesmo após bater em poste, perder uma das rodas e parte do para-choque dianteiro.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, um motociclista segue o veículo e narra que tentou abordar o motorista. “Tentei parar e ele não quer parar. A roda soltou. O carro 'tá' só no aro”, descreve o condutor da moto no vídeo.
De acordo com informações do chamado recebido pela Polícia Militar, o veículo se chocou contra um poste na Linha Vermelha, perdeu a roda e o para-choque, rodou na pista e continuou o trajeto. O solicitante informou ainda que o motorista apresentava sinais de embriaguez.
Não há informações sobre o destino do motorista. De acordo com a Guarda Municipal, o veículo foi localizado abandonado nesta quarta-feira (21) no bairro São Francisco de Assis, sendo removido para o pátio credenciado do Detran. Ainda conforme a corporação, agentes de trânsito tomaram as medidas administrativas.

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