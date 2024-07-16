Membro de facção de Cariacica é preso com drogas em cidade do Sul do ES

Um homem que confessou integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em Cariacica, foi preso pela Polícia Militar em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite da última segunda-feira (15). O nome dele não foi divulgado.
De acordo com os militares, o suspeito, de 18 anos, foi flagrado por uma equipe no Morro Santo Antônio com pedras de crack, dinheiro, quatro rádios comunicadores, bases para carregamento dos aparelhos e um caderno de anotações do tráfico de drogas local.
No momento da prisão, ele mesmo revelou aos policiais que era membro da facção sediada em Cariacica, principal rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV), maior grupo criminoso do Estado.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.