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Bairro Vila Capixaba

Adolescente tenta assaltar PM de folga e acaba apreendido em Cariacica

Ele estava com uma arma falsa na cintura e abordou o agente na frente de uma farmácia, na noite do último domingo (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2024 às 09:12

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 09:12

Um adolescente foi apreendido após tentar assaltar um policial militar de folga no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na noite do último domingo (14). Ele aproveitou o momento em que o homem estava na frente de uma farmácia para anunciar o roubo. A idade do detido não foi divulgada.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o adolescente estava com uma arma falsa na cintura; ele se aproximou e anunciou o assalto. Neste momento, o agente de folga sacou o revólver e deu voz de prisão ao adolescente.
Ainda conforme o documento oficial, o jovem se rendeu e confessou que cometeu outros crimes. Com ele foram encontrados: seis celulares, um simulacro (arma falsa), uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um Bilhete Único Metropolitano (Cartão GVbus), uma identidade estudantil e R$50 em espécie.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo. O menor foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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