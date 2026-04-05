Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil

Uma aposta simples feita em Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2992 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (4), em São Paulo. O bilhete premiado, com aposta de 6 números, faturou R$ 18.954,16. Os números sorteados foram: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49.
Ninguém acertou os seis números. Com isso, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 15 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.