Marataízes decreta alerta climático diante dos riscos do El Niño

A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, decretou Estado de Alerta Climático em todo o município na última sexta-feira (6). A medida, assinada pelo prefeito Toninho Bitencourt, estabelece ações preventivas para preparar a cidade para possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño, que poderá ter forte intensidade até 2027.





De acordo com o Decreto nº 3.755/2026, estão previstos o reforço do monitoramento meteorológico, a identificação de áreas vulneráveis e a preparação de recursos materiais e operacionais para atender a eventuais ocorrências. As secretarias municipais também deverão atuar em conjunto com a Defesa Civil e ampliar a divulgação de orientações à população, quando necessário.





No domingo (8), uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos no município. Segundo a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 57 km/h e destelharam duas residências no Centro e uma cervejaria. Além disso, uma tenda instalada em uma escola foi arrancada pela força do vento.