Como emagrecer sem perder massa muscular? Veja 7 erros que você deve evitar

“O verão não pode ser um prazo para colocar a saúde em risco. Uma dieta que provoca fraqueza, perda muscular e deficiências nutricionais não deve ser considerada um sucesso apenas porque o peso diminuiu. O melhor emagrecimento é aquele que reduz gordura, preserva a capacidade funcional e pode ser mantido ao longo do tempo. O objetivo precisa ser construir saúde, não apenas alcançar um número na balança”, conclui.