Mais de 1 tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida em Ecoporanga

De acordo com a Polícia Militar, que participou da ação junto com outros órgãos de segurança e ambientais, dos comércios fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades quanto a origem das carnes, sendo apreendidas um total de 1.043,29 quilos do material. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela corporação.

Segundo a PM, a operação conduziu quatro indivíduos à Delegacia de Polícia Civil de Ecoporanga, "em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 278 do Código Penal Brasileiro por crime contra a saúde pública, referente a fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde", explicou a corporação.