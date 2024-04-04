Mais 44 profissionais de saúde vão reforçar atendimento no Hospital da PM

O governo do Espírito Santo vai convocar mais 44 profissionais de saúde para reforçar o atendimento no hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). em comemoração ao aniversário da PM que acontece, neste sábado (6).
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4), pelo governador Renato Casagrande (PSB) , por meio das redes sociais, como parte das comemorações pelos 189 anos da Polícia Militar no Estado. Os profissionais serão chamados através do cadastro de reserva formado no concurso para soldado auxiliar de saúde em lançado em 2022. Na época, foram disponibilizadas 30 vagas imediatas. Agora, serão convocados mais 19 médicos, 6 farmacêuticos, um dentista e 18 enfermeiros.
Outras medidas foram anunciadas também em comemoração aos 189 anos da PM. Entre elas, o aumento de oficiais e segundo tenentes, e das datas de promoção que agora passam de três para seis dias no ano. Veja o vídeo.