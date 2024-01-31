Mãe é presa por 'facilitar' estupros da própria filha em Vila Velha

Uma mulher de 31 anos foi presa na última quarta-feira (24), em Vila Velha, suspeita de permitir que a filha fosse abusada sexualmente pelo padrasto. Segundo a Polícia Civil, a mãe também agredia a menina, alegando que ela estaria se insinuando para o agressor. A vítima hoje tem 13 anos, mas era abusada desde os 8 anos.
A corporação tomou conhecimento dos fatos em dezembro do ano passado, após a menina contar ao pai os abusos que sofria. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não serão divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Em depoimento, a suspeita alegou que desconhecia que a filha era abusada. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanecerá disposição da Justiça.
O padrasto tem um mandado de prisão por estupro de vulnerável, mas se encontra foragido.