Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Judas

Suspeito de homicídios em Aracruz é preso pela polícia no Rio de Janeiro

Segundo a Polícia Civil, homem se uniu a indivíduos do Primeiro Comando de Vitória (PCV) para praticar homicídios com o objetivo de dominar o tráfico da região de Barra do Riacho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2024 às 17:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 17:00

Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da 36ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro, realizou, nesta quarta-feira (31), a primeira fase da Operação Judas, que visava cumprir um mandado de prisão contra um homem de 19 anos que se escondia no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste da capital carioca. Segundo a corporação, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, é responsável por articular e, por vezes, cometer homicídios na localidade de Barra do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte capixaba. 
Ainda de acordo com a corporação, o homem, que já foi morador de Barra do Riacho, contava com o apoio da facção Primeiro Comando de Vitória, o PCV, para executar os crimes, que deixaram, segundo a polícia, quatro mortos e pelo menos três feridos. 
Conforme a Polícia Civil, as investigações mostraram que a motivação dos crimes foi um desacerto relacionado ao tráfico de drogas entre o homem de 19 anos com indivíduos que ele se relacionava. Após esse desacerto, o homem se uniu a indivíduos do PCV e juntos passaram a praticar homicídios com o objetivo de dominar o tráfico da região de Barra do Riacho. 
Segundo a corporação, enquanto as investigações prosseguem, o indivíduo de 19 anos foi encaminhado para uma unidade prisional no Rio de Janeiro. 

Veja Também

Polícia prende homem envolvido em caso de violência doméstica em São Mateus

Andarilho liga para a polícia, confessa crime e acaba preso em Cachoeiro

Civic roubado após veículo cair em cima dele é recuperado em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados