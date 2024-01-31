Suspeito de homicídios em Aracruz é preso pela polícia no Rio de Janeiro

Polícia Civil do Espírito Santo , com apoio da 36ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro , realizou, nesta quarta-feira (31), a primeira fase da Operação Judas, que visava cumprir um mandado de prisão contra um homem de 19 anos que se escondia no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste da capital carioca. Segundo a corporação, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, é responsável por articular e, por vezes, cometer homicídios na localidade de Barra do Riacho, no litoral de Aracruz , no Norte capixaba.

Ainda de acordo com a corporação, o homem, que já foi morador de Barra do Riacho, contava com o apoio da facção Primeiro Comando de Vitória, o PCV, para executar os crimes, que deixaram, segundo a polícia, quatro mortos e pelo menos três feridos.

Conforme a Polícia Civil, as investigações mostraram que a motivação dos crimes foi um desacerto relacionado ao tráfico de drogas entre o homem de 19 anos com indivíduos que ele se relacionava. Após esse desacerto, o homem se uniu a indivíduos do PCV e juntos passaram a praticar homicídios com o objetivo de dominar o tráfico da região de Barra do Riacho.