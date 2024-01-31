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Estava na Glória

Civic roubado após veículo cair em cima dele é recuperado em Vila Velha

O carro, que foi danificado na Praia da Costa após a Ford Ranger cair em cima, foi localizado pela Guarda Municipal na manhã desta quarta-feira (31)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 jan 2024 às 12:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 12:29

Carro roubado após ser atingido por veículo que caiu de prédio é recuperado
Carro roubado após ser atingido por veículo que caiu de prédio é recuperado Crédito: Divulgação | GMVV
carro roubado depois de ser atingido pelo veículo que despencou de um prédio em Vila Velha foi recuperado pela Guarda Municipal, na manhã desta quarta-feira (31). O Honda Civic preto estava abandonado no bairro Glória, com a faca usada pelos criminosos durante o assalto ainda dentro dele. 
Tudo começou na tarde desta terça-feira (30), quando uma caminhonete despencou do segundo andar de um prédio na Praia da Costa. Pendurada por cabos de telefonia, ela atingiu dois carros que estavam estacionados na Rua José Pena Medina: o Honda Civic preto e um Ford Ka branco. 
O acidente aconteceu porque o condutor se confundiu ao ligar o automóvel, que é automático. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima, apoiado em fios.

Veículo despenca de prédio em Vila Velha

Roubo após acidente

Após o acidente, as autoridades no local pediram ao proprietário do Civic, um barbeiro de 52 anos, que retirasse o veículo do lugar para que a caminhonete, que ficou pendurada, pudesse ser removida. O dono acatou a ordem e estacionou em outro lugar. Ao ir embora, o motorista foi rendido por dois suspeitos, que pareciam estar em fuga.
Eles estavam armados com uma faca e exigiram a chave do Civic. Antes de abordarem o barbeiro, segundo testemunhas, os bandidos tentaram roubar o veículo de uma mulher, mas ela deu uma chave errada e saiu correndo.

Assalto na madrugada

Durante a madrugada desta quarta-feira (31), uma pessoa ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) informando que dois criminosos em um Honda Civic preto com a traseira batida, armados com uma faca, teriam roubado a mochila dele e o celular. A vítima não soube informar qual a placa do veículo, mas disse que o caso aconteceu em Cobilândia, Vila Velha, e que os bandidos teriam dado três golpes com a faca. 
De acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que não iria aguardar a chegada da equipe, por isso, não é possível confirmar se o carro usado no assalto era o Civic atingido na Praia da Costa. No entanto, pelas características, existe essa suspeita. 

Guarda recupera veículo

Na manhã desta quarta, a Guarda Municipal informou que recuperou o Honda Civic roubado. "O veículo foi localizado abandonado e nenhum suspeito foi detido. Dentro dele foi encontrada a faca, utilizada no assalto. O caso foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha", completou a corporação. 

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