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Vídeos mostram momento em que carro despenca de prédio na Praia da Costa

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (30) em uma rua de muito movimento em Vila Velha; motorista se confundiu com o câmbio automático, o que gerou o acidente
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jan 2024 às 17:27

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 17:27

Uma gravação de videomonitoramento mostra o momento em que uma caminhonete despenca de prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta terça-feira (30). As imagens evidenciam o momento no qual a Ford Ranger cai em cima de fios de poste e, em seguida, atinge dois carros, com pedaços de concreto e também caindo sobre os automóveis. 
Segundo apuração da TV Gazeta, o acidente aconteceu após o condutor ter se confundido ao ligar o carro, que é automático. O motorista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.
Em entrevista a TV Gazeta, o barbeiro Bruno Silva informou que conversou com o dono do veículo, que apresentou lucidez e explicou a ele ter enfrentado problemas ao tentar ligar o carro.

Veículo despenca de prédio em Vila Velha

"A princípio disse que não entendeu direito o que aconteceu porque o carro estava na mecânica, ele pisava no acelerador e não funcionava. Ele então disse ter ligado para o mecânico, que pediu para ele pisar no acelerador. Não sei ele se confundiu e engatou o carro", informou.
Funcionários de um estabelecimento no térreo acharam, em um primeiro momento, que o prédio estava desabando. Algumas pessoas chegaram a sair correndo para se salvar. 

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