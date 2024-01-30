Vídeos mostram momento em que carro despenca de prédio na Praia da Costa

Uma gravação de videomonitoramento mostra o momento em que uma caminhonete despenca de prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta terça-feira (30). As imagens evidenciam o momento no qual a Ford Ranger cai em cima de fios de poste e, em seguida, atinge dois carros, com pedaços de concreto e também caindo sobre os automóveis.
Segundo apuração da TV Gazeta, o acidente aconteceu após o condutor ter se confundido ao ligar o carro, que é automático. O motorista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.
Em entrevista a TV Gazeta, o barbeiro Bruno Silva informou que conversou com o dono do veículo, que apresentou lucidez e explicou a ele ter enfrentado problemas ao tentar ligar o carro.
Veículo despenca de prédio em Vila Velha
"A princípio disse que não entendeu direito o que aconteceu porque o carro estava na mecânica, ele pisava no acelerador e não funcionava. Ele então disse ter ligado para o mecânico, que pediu para ele pisar no acelerador. Não sei ele se confundiu e engatou o carro", informou.
Funcionários de um estabelecimento no térreo acharam, em um primeiro momento, que o prédio estava desabando. Algumas pessoas chegaram a sair correndo para se salvar.