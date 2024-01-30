TV Gazeta, o condutor se confundiu ao ligar o carro, que é automático, e acabou causando o acidente. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima. As imagens mostram ainda que o carro atingiu fios de um poste. Uma caminhonete despencou de um prédio e caiu em cima de um carro no bairro da Praia da Costa, em Vila Velha , nesta terça-feira (30). Segundo apuração da, o condutor se confundiu ao ligar o carro, que é automático, e acabou causando o acidente. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima. As imagens mostram ainda que o carro atingiu fios de um poste.

Segundo testemunhas, o motorista já foi retirado de dentro do automóvel e recebeu atendimento médico em uma ambulância. Após os primeiros cuidados, ele foi encaminhado ao hospital, conforme o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Devido à queda da caminhonete, a rua José Pena Medina, onde aconteceu o acidente, está interditada.

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a corporação está no local auxiliando já que o trânsito está sendo desviado para a rua Humberto Serrano.

Em entrevista a TV Gazeta, o barbeiro Bruno Silva, disse ter conversado com o dono da Ford Ranger e afirmou que ele apresentou lucidez. Além disso, ele explicou ao profissional da área da beleza contou que o pedal de acelerar o veículo não estava pegando.

Your browser does not support the audio element. Veículo despenca de prédio em acidente impressionante em Vila Velha

"A principio disse que não entendeu direito o que aconteceu porque o carro tinha passado pela mecânica, mas quando ele pisava no acelerador não funcionava. Ai ligou paro mecânico que mandou ele pisar no acelerador. Não sei se ele engatou e acabou acontecendo o acidente", contou Bruno.

Veículo despenca de prédio em Vila Velha

Dentro de um pet shop

O que seria somente uma ida ao pet shop para levar os cachorros se tornou uma ''dor de cabeça'' para a fonoaudióloga Caroline Viana. Isso porque a atuante na área da saúde foi levar os cachorros na veterinária quando o carro que ela estava usando no dia foi atingido pelo Ford Ranger. "O carro é da minha tia e eu peguei emprestado. Minha filha ainda tinha saído cinco minutos antes para ir ao shopping. Só agradevi que ela saiu antes disso tudo", desabafou.

"Foi um susto enorme, quando ouvi o barulho, o concreto caindo e o carro em seguida, pensei que o prédio ia cair e ia ficar presa lá dentro, já que o carro estava na entrada" Caroline Viana - fonoaudióloga

Sensação de prédio desabando

Os funcionários de estabelecimentos que ficam perto de onde ocorreu o acidente acharam, em um primeiro momento, que a estrutura estava desabando.

"Eu estava na recepção e ouvimos um barulho muito forte, corremos para o lado de fora e vimos um monte de coisa em frente ao salão. O motorista parece ter uns 40 a 50 anos", disse o funcionário de um salão de beleza, que não quis se identificar. Bruno relatou a mesma sensação e ao se desesperar, chamou todos para saírem do local.

" Nunca vi nada desse jeito e foi bem assustador, meu coração gelou, o prédio todo tremeu e falei para o pessoal correr porque o prédio estava caindo. Ele estava bem lúcido e acho que os fios acabaram ajudando a amortecer", falou o barbeiro.

Danos aos fios

De acordo com a EDP, os fios no qual o carro caiu em cima não interromperam o fornecimento de energia no local, pois são cabeamentos são de responsabilidade de empresas de telecomunicações.