Carro é roubado após ser atingido por veículo que caiu de prédio em Vila Velha

Veículo despenca de prédio em Vila Velha

O carro da vítima, um Honda Civic preto, estava estacionado na Rua José Pena Medina quando, de repente, uma caminhonete despencou do segundo andar de um condomínio, caindo em cima do Civic e de outro veículo.

O acidente aconteceu porque o condutor se confundiu ao ligar o automóvel, que é automático. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima, apoiado em cabos de telefonia.

vídeo abaixo). Apesar de danificado, o carro ainda estava se locomovendo. No boletim de ocorrência, o barbeiro relatou que a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras equipes chegaram para remover a caminhonete pendurada, e pediram para ele tirar o Civic do local (). Apesar de danificado, o carro ainda estava se locomovendo.

Quando foi pegar o veículo para ir embora, o barbeiro foi abordado por dois suspeitos com arma branca; os bandidos pareciam estar em fuga. Eles exigiram a chave do Civic e levaram o carro.

Antes de abordarem o barbeiro, segundo testemunhas, os bandidos tentaram roubar o veículo de uma mulher, mas ela deu uma chave errada e saiu correndo.