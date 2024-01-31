Carro é roubado após ser atingido por veículo que caiu de prédio em Vila Velha

Veículo despenca de prédio em Vila Velha
É difícil de acreditar, mas aconteceu em Vila Velha: após ter o carro atingido por um veículo que caiu de um prédio na Praia da Costa, um barbeiro de 52 anos teve outro prejuízo. É que na hora de ir embora, ele foi abordado por bandidos e teve o automóvel roubado, na noite de terça-feira (30).
O carro da vítima, um Honda Civic preto, estava estacionado na Rua José Pena Medina quando, de repente, uma caminhonete despencou do segundo andar de um condomínio, caindo em cima do Civic e de outro veículo.
O acidente aconteceu porque o condutor se confundiu ao ligar o automóvel, que é automático. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima, apoiado em cabos de telefonia.
No boletim de ocorrência, o barbeiro relatou que a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras equipes chegaram para remover a caminhonete pendurada, e pediram para ele tirar o Civic do local (vídeo abaixo). Apesar de danificado, o carro ainda estava se locomovendo.
Quando foi pegar o veículo para ir embora, o barbeiro foi abordado por dois suspeitos com arma branca; os bandidos pareciam estar em fuga. Eles exigiram a chave do Civic e levaram o carro.
Antes de abordarem o barbeiro, segundo testemunhas, os bandidos tentaram roubar o veículo de uma mulher, mas ela deu uma chave errada e saiu correndo.
Na manhã desta quarta-feira (31), a Guarda Municipal encontrou o carro abandonado no bairro Glória. Leia os detalhes clicando aqui.