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Dia difícil

Carro é roubado após ser atingido por veículo que caiu de prédio em Vila Velha

Vítima é um barbeiro de 52 anos, abordado por bandidos armados na última terça-feira (31); ele teve o Honda Civic preto roubado após o carro ser atingido por caminhonete que caiu de garagem
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 jan 2024 às 08:12

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 08:12

Veículo despenca de prédio em Vila Velha

É difícil de acreditar, mas aconteceu em Vila Velhaapós ter o carro atingido por um veículo que caiu de um prédio na Praia da Costa, um barbeiro de 52 anos teve outro prejuízo. É que na hora de ir embora, ele foi abordado por bandidos e teve o automóvel roubado, na noite de terça-feira (30). 
O carro da vítima, um Honda Civic preto, estava estacionado na Rua José Pena Medina quando, de repente, uma caminhonete despencou do segundo andar de um condomínio, caindo em cima do Civic e de outro veículo.
O acidente aconteceu porque o condutor se confundiu ao ligar o automóvel, que é automático. Após a queda, o veículo ficou com as rodas para cima, apoiado em cabos de telefonia.
No boletim de ocorrência, o barbeiro relatou que a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras equipes chegaram para remover a caminhonete pendurada, e pediram para ele tirar o Civic do local (vídeo abaixo). Apesar de danificado, o carro ainda estava se locomovendo. 
Quando foi pegar o veículo para ir embora, o barbeiro foi abordado por dois suspeitos com arma branca; os bandidos pareciam estar em fuga. Eles exigiram a chave do Civic e levaram o carro. 
Antes de abordarem o barbeiro, segundo testemunhas, os bandidos tentaram roubar o veículo de uma mulher, mas ela deu uma chave errada e saiu correndo. 
Na manhã desta quarta-feira (31), a Guarda Municipal encontrou o carro abandonado no bairro Glória. Leia os detalhes clicando aqui.

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