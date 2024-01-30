Motociclista morre em acidente na Rodovia Norte Sul na Serra

Um motoqueiro, de 39 anos, morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Hélio Ferraz, na Serra, no começo da noite desta terça-feira (30). A batida aconteceu após o condutor, que seguia sentido Vitória para Serra, perder o controle do veículo, passar para a pista contrária e bater em outro motociclista, conforme apuração da TV Gazeta. Não foi divulgado a identidade da vítima.
Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver os veículos envolvidos no chão da pista. Devido à presença das vítimas no asfalto, o trânsito ficou lento na região.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local do acidente e encontrou um motociclista, que estava seguindo no sentido Serra x Vitória, sendo atendido por uma equipe de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Aos militares, o homem contou que seguia pela avenida quando foi atingido por outra motocicleta que estava no sentido contrário.
Uma testemunha relatou à Polícia Militar que outro motociclista havia perdido o controle, atravessou o canteiro central e atingiu o veículo. O homem morreu no local do acidente.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na tarde desta terça-feira (30), por volta das 17h27, para uma ocorrência de colisão com vítima, na rodovia Norte Sul, na Serra. O corpo da vítima, um homem de 39 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.