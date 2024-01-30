Motociclista morre em acidente na Rodovia Norte Sul na Serra

TV Gazeta. Não foi divulgado a identidade da vítima. Um motoqueiro, de 39 anos, morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Hélio Ferraz, na Serra , no começo da noite desta terça-feira (30). A batida aconteceu após o condutor, que seguia sentido Vitória para Serra, perder o controle do veículo, passar para a pista contrária e bater em outro motociclista, conforme apuração daNão foi divulgado a identidade da vítima.

Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver os veículos envolvidos no chão da pista. Devido à presença das vítimas no asfalto, o trânsito ficou lento na região.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local do acidente e encontrou um motociclista, que estava seguindo no sentido Serra x Vitória, sendo atendido por uma equipe de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Aos militares, o homem contou que seguia pela avenida quando foi atingido por outra motocicleta que estava no sentido contrário.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que outro motociclista havia perdido o controle, atravessou o canteiro central e atingiu o veículo. O homem morreu no local do acidente.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na tarde desta terça-feira (30), por volta das 17h27, para uma ocorrência de colisão com vítima, na rodovia Norte Sul, na Serra. O corpo da vítima, um homem de 39 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.