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Norte do ES

Polícia prende homem envolvido em caso de violência doméstica em São Mateus

Segundo as investigações, a vítima ficou dois dias hospitalizada por conta dos ferimentos causados pelo indivíduo preso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2024 às 14:20

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 14:20

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um homem de 44 anos foi preso por envolvimento em um caso de violência doméstica no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 23 e deixou a vítima, uma mulher de 41 anos, hospitalizada por dois dias devido à gravidade dos ferimentos.
A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada para um hospital no bairro Carapina, em São Mateus. A mulher relatou uma discussão que evoluiu para agressões físicas, com enforcamento, socos no rosto, derrubada no chão e repetidas batidas da cabeça no chão.
Durante as agressões, um familiar menor de idade buscou ajuda, resultando no socorro da vítima, enquanto o agressor fugiu do local. Após dois dias hospitalizada, a vítima recebeu alta e procurou a Delegacia.
O titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, delegado Roberto Fantini, informou que a vítima precisou passar por tomografia e foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para realizar exame de corpo de delito.
A vítima relatou, em depoimento na Delegacia, que estava procurando um pertence dela nas gavetas do suspeito, o que gerou a briga. Após o conhecimento da gravidade do caso, o delegado Roberto Fantini representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta terça-feira (30).
Em depoimento, o suspeito admitiu a briga e confirmou parte das agressões mencionadas. No entanto, alegou que estava agindo em defesa do filho. Após o interrogatório, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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