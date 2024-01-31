Polícia prende homem envolvido em caso de violência doméstica em São Mateus

Caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Um homem de 44 anos foi preso por envolvimento em um caso de violência doméstica no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). Segundo a Polícia Civil , o crime aconteceu no dia 23 e deixou a vítima, uma mulher de 41 anos, hospitalizada por dois dias devido à gravidade dos ferimentos.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar , que foi acionada para um hospital no bairro Carapina, em São Mateus. A mulher relatou uma discussão que evoluiu para agressões físicas, com enforcamento, socos no rosto, derrubada no chão e repetidas batidas da cabeça no chão.

Durante as agressões, um familiar menor de idade buscou ajuda, resultando no socorro da vítima, enquanto o agressor fugiu do local. Após dois dias hospitalizada, a vítima recebeu alta e procurou a Delegacia.

O titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, delegado Roberto Fantini, informou que a vítima precisou passar por tomografia e foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para realizar exame de corpo de delito.

A vítima relatou, em depoimento na Delegacia, que estava procurando um pertence dela nas gavetas do suspeito, o que gerou a briga. Após o conhecimento da gravidade do caso, o delegado Roberto Fantini representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta terça-feira (30).