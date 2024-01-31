Polícia prende quadrilha que abriu imobiliária e aplicava golpes no ES

A Polícia Civil descobriu uma associação criminosa onde os integrantes se passavam por corretores de imóveis para aplicar golpes de estelionato no Espírito Santo. Para passar credibilidade, eles chegaram a abrir uma empresa no ramo.
As investigações mostraram que os membros da quadrilha atraíam as vítimas para pagarem antecipadamente aluguéis anuais com descontos, que supostamente já contavam com o valor do condomínio incluso. No entanto, esses valores não eram repassados aos verdadeiros proprietários, e as taxas condominiais não eram pagas.
Policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que encabeçaram as investigações, vão dar mais detalhes sobre o esquema em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (31). Os nomes dos envolvidos não foram informados.