Passageiro é retirado de ônibus e polícia apreende maconha em São Mateus

Um homem de 24 anos foi encaminhado à delegacia por transportar drogas em um ônibus de linha intermunicipal que sairia de São Mateus com destino a cidade de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O veículo foi abordado pela Polícia Militar no Centro mateense no início da tarde desta quarta-feira (31).
Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos dois tabletes de maconha. Aos policiais, ele disse que recebeu a quantia de R$ 500 para levar a droga de um município ao outro. O indivíduo foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional, em São Mateus.
A Viação Águia Branca informou que houve foi uma abordagem da polícia após o recebimento de uma denúncia anônima e um passageiro foi conduzido.
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação.