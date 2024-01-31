Passageiro é retirado de ônibus e polícia apreende maconha em São Mateus

O ônibus foi abordado pela polícia no Centro de São Mateus e um passageiro acabou conduzido

Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos dois tabletes de maconha. Aos policiais, ele disse que recebeu a quantia de R$ 500 para levar a droga de um município ao outro. O indivíduo foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional, em São Mateus.