Aposta de Vitória fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

Um homem de 22 anos furtou um carro no fim da madrugada desta quinta-feira (14) e se envolveu em um acidente na Avenida Vitória, na altura do bairro Consolação, na Capital. O suspeito avançou o sinal vermelho, bateu em uma carreta e, em seguida, atingiu a grade de proteção da ciclovia.





A colisão aconteceu pouco antes das 5h, no cruzamento com a Rua Joaquim Leopoldino Lopes. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ninguém ficou ferido. Após a batida, o carro ficou atravessado na pista no sentido Centro de Vitória, ocupando parte da faixa da esquerda da avenida. A parte frontal do automóvel ficou bastante danificada.





O furto do veículo ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria. O suspeito relatou à Polícia Militar que quando viu o carro estacionado com a chave sobre o capô, decidiu pegá-lo. Ao sair do bairro e chegar ao cruzamento, ele furou o semáforo e se envolveu no acidente.





Os dois motoristas permaneceram no local. O condutor da carreta foi ouvido liberado, e o motorista do carro foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou ele foi autuado em flagrante por furto, falsa identidade e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, e, em seguida, encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





O veículo furtado será removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).





* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.