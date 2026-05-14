Aposta de Vitória fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

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Um detento do regime semiaberto foi morto a tiros após sair do presídio para trabalhar, durante a madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 39 anos. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade destinada ao regime semiaberto. O homem estava preso desde abril de 2021 por tráfico de drogas e receptação. Ele também tinha passagens por furto, roubo e crimes relacionados a porte de arma.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.
No último dia 5, um crime semelhante foi registrado no mesmo bairro. Na ocasião, um detento do semiaberto, de 40 anos, também foi assassinado a tiros na saída das Cascuvv para realizar trabalho externo.
Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). Felipe Pereira Lucas foi encontrado dentro de um carro, sentado no banco do motorista, já sem vida.
Segundo testemunhas, dois suspeitos chegaram ao local e efetuaram disparos contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, Felipe tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por exame de necropsia. O veículo da vítima foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Dois jovens, de 19 e 20 anos, e uma mulher de 62 anos, foram
presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na
localidade conhecida como Buraca, em Marataízes, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civil,
Com apoio da Polícia Militar, os agentes realizaram uma campana em meio à vegetação próxima ao imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes. Com os suspeitos e em um depósito localizado em uma área de mata ao lado do ponto de tráfico, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 1.187,55 em dinheiro e seis aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia.
Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas pela Polícia Civil. A corporação utilizou trabalho de inteligência e monitoramento por câmeras de vigilância para mapear a estrutura criminosa responsável pelo abastecimento e comercialização de drogas na região nas últimas semanas.
Ainda conforme o delegado, no último dia 5, outras duas pessoas já haviam sido presas por tráfico no mesmo local.
Um jovem de 24 anos, apontado como gerente da facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (13), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito", foi atingido por disparos no tórax e na axila.
Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, integrantes de uma facção rival teriam passado de carro pelo local e efetuado diversos dispros contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Moradores relataram à Polícia Militar que ouviram vários tiros na região.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Wellison não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Um homem de 22 anos furtou um carro no fim da madrugada desta quinta-feira (14) e se envolveu em um acidente na Avenida Vitória, na altura do bairro Consolação, na Capital. O suspeito avançou o sinal vermelho, bateu em uma carreta e, em seguida, atingiu a grade de proteção da ciclovia.
A colisão aconteceu pouco antes das 5h, no cruzamento com a Rua Joaquim Leopoldino Lopes. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ninguém ficou ferido. Após a batida, o carro ficou atravessado na pista no sentido Centro de Vitória, ocupando parte da faixa da esquerda da avenida. A parte frontal do automóvel ficou bastante danificada.
O furto do veículo ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria. O suspeito relatou à Polícia Militar que quando viu o carro estacionado com a chave sobre o capô, decidiu pegá-lo. Ao sair do bairro e chegar ao cruzamento, ele furou o semáforo e se envolveu no acidente.
Os dois motoristas permaneceram no local. O condutor da carreta foi ouvido liberado, e o motorista do carro foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou ele foi autuado em flagrante por furto, falsa identidade e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, e, em seguida, encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
O veículo furtado será removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.
Uma mulher de 74 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (13), na ES 257, na altura do bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. O nome dela não foi revelado pelas autoridades.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por uma caminhonete. O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Aracruz.
Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de 66 frascos de lança-perfume sob posse de uma mulher de 31 anos, em um ônibus de viagem que estava na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (13). Além disso, quatro tabletes de maconha e dois de haxixe também foram apreendidos na ação.
A ocorrência contou com a ação de cães farejadores, que encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila.
A Polícia Civil informou que as drogas e a suspeita foram levadas à Delegacia Regional de Vitória. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. O nome dela não foi informado.
A fumaça de um incêndio em vegetação chamou a atenção de quem passou pela Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10h e o combate está em andamento.
A Prefeitura da Serra informou que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foi acionado para atuar na sinalização e orientação do trânsito na região devido à fumaça provocada pelas chamas.
Um estudante de 17 anos, morador de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto na terça-feira (12) após se afogar no Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente desapareceu no domingo (10), enquanto nadava com um amigo no rio.
De acordo com os militares, o amigo da vítima contou que ambos estavam no local para nadar quando o adolescente afundou e não foi mais visto. Assustado, o jovem conseguiu nadar até uma ilha situada a cerca de 200 metros da margem, onde ficou ilhado. Ele foi resgatado ainda no domingo por um pescador da região, que possuía uma embarcação no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o trecho do rio onde ocorreu o afogamento é considerado instável por conta das pedras e da estrutura do cais, que possui um muro com altura entre cinco e sete metros. As buscas tiveram início na segunda-feira (11) e contaram com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar de Governador Valadares. No entanto, o adolescente não foi localizado no primeiro dia de operações.
Já na manhã de terça-feira (12), durante o segundo dia de buscas, o corpo do estudante foi encontrado sem vida. Nas redes sociais, o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu, onde o adolescente estudava, publicou uma nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.
Um jovem apontado como integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na terça-feira (12), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Iuri Samuel Siqueira Gomes, de 24 anos, estava escondido em território capixaba para tentar escapar da Justiça.
De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, o suspeito é natural de São Francisco de Itabapoana, município do Rio de Janeiro que faz divisa com o Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Iuri foi localizado após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Delegacia de Polícia de Marataízes e da 147ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Itabapoana.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito é considerado de alta periculosidade e teria atuação relevante dentro da facção ADA, organização criminosa originada no Rio de Janeiro. Ainda conforme a corporação, Iuri já foi preso três vezes entre 2023 e 2024, com registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.