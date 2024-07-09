Justiça manda prender suspeito de matar a ex em Venda Nova do imigrante

Atualização: após a publicação desta reportagem, Jhonatan Bautz Dordenoni foi preso. Confira aqui.
A Justiça acatou o pedido de prisão solicitado nesta terça-feira (9) pelo titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres. O caminhoneiro Jhonatan Bautz Dordenoni, de 25 anos, segundo a investigação, é o principal suspeito de ter assassinado a ex companheira, Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, na manhã de segunda-feira (8).
O mandado de prisão preventiva foi expedido nesta tarde. O delegado identificou o suspeito por meio das câmeras de segurança do apartamento que Sara vivia com os dois filhos gêmeos de 4 anos. Sara foi encontrada no interior do box do banheiro sem vida com um corte no pescoço.
Após o crime, o suspeito fugiu no carro do pai da vítima. Denuncias que ajudem na investigação podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que também conta com um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.