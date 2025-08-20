Jovem que fazia e postava manobras perigosas tem motos apreendidas e CNH suspensa no ES

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, acabou tendo duas motos apreendidas e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante uma operação da Polícia Civil na terça-feira (19) em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O rapaz fazia manobras perigosas no trânsito, em Piúma e Anchieta, e divulgava nas redes sociais.

Segundo o delegado de Piúma, Vitor Alano, a investigação teve início após a Polícia Militar registrar diversas ocorrências de trânsito envolvendo o suspeito, incluindo fugas de abordagens, manobras como "empinar" a moto e adulteração da placa do veículo.