Jovem finge dormir para não ser abordado pela PM, mas acaba preso no ES

A Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos que fingiu estar dormindo no momento da abordagem policial. A prisão por tráfico de drogas aconteceu após uma denúncia no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (1).
A polícia observou o rapaz por cerca de duas horas e viu que ele vendia drogas em uma casa abandonada. Durante o período de campana, pessoas chegavam a pé, de moto e de carro para comprar drogas. Um cerco foi montado ao redor da residência e no primeiro momento, o rapaz fingiu estar dormindo, mas depois acabou se entregando.
Outro rapaz na casa fugiu pela janela dos fundos com uma sacola na mão. O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.