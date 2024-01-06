Jovem é assassinado com 10 tiros na cabeça em Vila Velha

DHPP de Vila Velha investiga o caso Crédito: Divulgação

Um jovem de 23 anos foi assassinado com 10 tiros na cabeça na madrugada deste sábado (6), no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que, o crime teria sido cometido por dois indivíduos que estavam em uma moto e fugiram após efetuarem os disparos. Ainda, de acordo com informações colhidas pela PM no local, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

O crime ocorreu por volta das 2h50, A PM informou que fez buscas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. Segundo a corporação, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.