Jovem é assassinado a tiros por suspeitos de moto em Colatina

Dois suspeitos de serem integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), no Rio de Janeiro, foram presos por tráfico de drogas em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, eles tentaram fugir da abordagem, mas acabaram detidos. Com eles, foram apreendidos pinos de cocaína, buchas de maconha e dinheiro.