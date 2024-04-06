Integrante de grupo criminoso é preso durante festa no Sul do ES

Um homem de 30 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso, foi preso, na noite de sexta-feita (5), durante a festa "Expo Jaqueira" em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o grupo é responsável pelo tráfico de drogas nas localidades de Jaqueira e Marobá e já era investigado desde o ano passado.
O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Central de Videomonitoramento da prefeitura do mesmo município.
De acordo com o delegado Thiago Viana, da Delegacia de Presidente Kennedy, a prisão é a última efetuada no âmbito da operação LOOP II, que foi deflagrada no dia 8 de fevereiro, com o objetivo de combater associações criminosas que praticam tráfico de drogas na região. Ao todo, nove pessoas foram presas preventivamente na operação.
O grupo começou a ser investigado em abril de 2023. No dia 8 de fevereiro, um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como chefe do grupo, já tinha sido preso. O integrante detido na sexta-feira (5) foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.