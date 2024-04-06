Integrante de grupo criminoso é preso durante festa no Sul do ES

O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Central de Videomonitoramento da prefeitura do mesmo município.

De acordo com o delegado Thiago Viana, da Delegacia de Presidente Kennedy, a prisão é a última efetuada no âmbito da operação LOOP II, que foi deflagrada no dia 8 de fevereiro, com o objetivo de combater associações criminosas que praticam tráfico de drogas na região. Ao todo, nove pessoas foram presas preventivamente na operação.