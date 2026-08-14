Inscrições para apartamentos do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica terminam nesta sexta (14)

As inscrições para as 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida que serão construídas em Vila Merlo, em Cariacica, terminam nesta sexta-feira (14). Os interessados devem realizar o cadastro pelo site da Prefeitura.





Entre os critérios exigidos estão morar em Cariacica há pelo menos dois anos, possuir renda familiar mensal de até R$ 3.200 e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do município, com os dados atualizados até 31 de janeiro de 2026.





O candidato também deverá se enquadrar em pelo menos um dos critérios que caracterizam déficit habitacional. Além disso, não poderá ser proprietário, comprador, cessionário ou promissário comprador de outro imóvel residencial.





Também não podem participar pessoas que já tenham sido beneficiadas por programas habitacionais de interesse social do governo federal, estadual ou municipal. A seleção seguirá os critérios estabelecidos pelo Governo Federal para o Minha Casa, Minha Vida.





Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o preenchimento da inscrição, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Cariacica pelo telefone (27) 3354-7138.