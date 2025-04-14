Incêndio em academia mobiliza o Corpo de Bombeiros em Linhares

Foram os próprios funcionários do local que perceberam a fumaça e evacuaram o imóvel. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já avaliaram que não houve danos à estrutura da academia. Mesmo assim, a rede elétrica de todo o estabelecimento passará por vistoria, tanto para identificar as causas do incêndio quanto para prevenir novas ocorrências.