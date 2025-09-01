Incêndio destrói pizzaria e deixa uma pessoa ferida em Colatina

Bombeiros foram acionados para controlar as chamas na noite desse domingo (31) Crédito: Arquivo Pessoal

Um incêndio atingiu uma pizzaria no bairro Castelo Branco, em Colatina, e deixou uma pessoa ferida na noite de domingo (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram após um vazamento em uma botija de gás e destruíram totalmente o estabelecimento.

Ainda de acordo com a corporação, um dos proprietários relatou que o fogo teve início quando o sócio trocou a botija de gás próximo ao fogão, o que provocou o vazamento e, em seguida, o incêndio. Uma pessoa sofreu queimaduras superficiais no rosto e foi socorrida.