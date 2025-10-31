Incêndio destrói oficina de moto e danifica apartamentos vizinhos em Viana

Segundo Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada e constatou que as chamas ocorriam no interior da oficina de motos, que estava fechada. Os militares conseguiram abrir a porta de ferro e visualizaram cerca de cinco motocicletas, máquinas e materiais inflamáveis, como graxa e óleo. Tudo foi consumido pelas chamas.

Ainda conforme a corporação, atrás da oficina há um prédio de três andares que foi atingido pela fumaça e pelo calor das chamas, com danos materiais registrados em todos os apartamentos, como vidros de janelas quebrados e cortinas queimadas. Os danos mais importantes foram registrados no apartamento do último andar do edifício, que foi quase todo danificado.

"A equipe utilizou espuma para o combate às chamas e contou com apoio de um caminhão-pipa da prefeitura. A ocorrência durou entre duas e três horas, até a completa extinção do incêndio e posterior rescaldo, para garantir a segurança do local e impedir a reignição. Com a cena segura, os moradores foram autorizados a entrar nos apartamentos para a retirada de pertences, mas foram orientados a sair em seguida e dormir em outro local, pois o fogo danificou a rede elétrica, além de haver muita fuligem nos apartamentos, representando risco aos moradores. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Não houve solicitação de perícia, nem por parte do proprietário da oficina, nem por parte dos moradores do prédio", informou o Corpo de Bombeiros.