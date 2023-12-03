Incêndio atinge área de mata às margens da Rodovia do Contorno na Serra

Um incêndio atingiu uma área de mata às margens da Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no bairro Polo Industrial Piracema Jacuhy, na Serra, neste domingo (3). O repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, foi ao local e constatou que o fogo avançou para outra região de mata, que fica ao lado de onde começaram as chamas.

Vídeo e fotos registradas pelo repórter fotográfico mostram o incêndio, com a densa nuvem de fumaça que se formou devido ao fogo. O local costuma ser alagado, mas o período de estiagem pode ter afetado a água que fica no local.

Incêndio atinge área de mata no bairro Polo Industrial Piracema, na Serra Crédito: Fernando Madeira

A reportagem demandou a Eco101, que administra o trecho da BR 101 no Espírito Santo, mas a concessionária informou não ser responsável pela área afetada pelas chamas. Segundo a empresa, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A corporação foi procurada durante a tarde e disse, no entanto, não ter recebido chamado. No