Ibama aplica 260 multas por pesca em área de plataforma em Itapemirim

Operação do Ibama fiscaliza barcos pesqueiros em Itapemirim e aplica 260 multas Crédito: Divulgação/ Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou 260 multas – totalizando R$ 22 milhões em multas – após identificar 48 embarcações pescando em área de plataforma de petróleo em Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fiscalização aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no terminal pesqueiro, e faz parte da Operação Makaira, realizada pelo órgão.

Segundo o Ibama, a operação visa coibir práticas ilegais, como pesca sem autorização, em locais proibidos ou em desacordo com as permissões concedidas. O foco da ação foi em embarcações que utilizam a técnica de espinhel de superfície, considerada uma das principais ameaças à fauna marinha, como albatrozes, petréis e tartarugas.