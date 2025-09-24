Ibama aplica 260 multas por pesca em área de plataforma em Itapemirim
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou 260 multas – totalizando R$ 22 milhões em multas – após identificar 48 embarcações pescando em área de plataforma de petróleo em Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fiscalização aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no terminal pesqueiro, e faz parte da Operação Makaira, realizada pelo órgão.
Segundo o Ibama, a operação visa coibir práticas ilegais, como pesca sem autorização, em locais proibidos ou em desacordo com as permissões concedidas. O foco da ação foi em embarcações que utilizam a técnica de espinhel de superfície, considerada uma das principais ameaças à fauna marinha, como albatrozes, petréis e tartarugas.
Segundo o chefe da Divisão Ambiental do Ibama, José Vicente Silva, existe a possibilidade de que as multas e suspensões de atividades sejam revertidas mediante vistoria técnica em Vitória. Ele explicou que, nesse caso, as embarcações que continuarem operando sem regularização poderão sofrer sanções mais severas. Não houve apreensão de nenhum material ou pescado.