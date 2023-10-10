Homem sofre choque elétrico e é socorrido em estado grave em Sooretama

A EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Sooretama, informou que o homem é um prestador de serviço e que a causa está sendo apurada. "A EDP informa que teve conhecimento de uma ocorrência com um prestador de serviço nesta segunda-feira, dia 09, em Sooretama. A causa do acidente está sendo apurada pela empresa contratada com o acompanhamento da Distribuidora".