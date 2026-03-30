Homem rouba carro em posto de combustíveis e sofre acidente em Sooretama

Homem é preso após roubar carro e sofrer acidente na fuga em Sooretama Crédito: PMES

Um homem de 31 anos foi preso após roubar um carro e sofrer um acidente durante a fuga na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito chegou a um posto de combustíveis, agrediu o frentista e assumiu o volante de um veículo que estava sendo abastecido. O nome e a idade dele não foram informados.

Segundo a PRF, havia dois passageiros no banco traseiro do carro, que conseguiram sair assim que o assaltante entrou no veículo. O homem deixou o posto e, ao acessar a BR-101, bateu de frente com outro carro que trafegava pela rodovia.

A Polícia Militar informou que, antes da chegada dos policiais, o suspeito foi contido por testemunhas que presenciaram o acidente. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) para atendimento médico e, posteriormente, levado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.