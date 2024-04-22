Homem morre na Lagoa do Calado, em Marataízes

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Buscas foram realizadas na lagoa e o idoso foi encontrado já sem vida. A Polícia Científica fez a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi divulgado.