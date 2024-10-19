Homem morre e outro fica ferido após serem baleados em Baixo Guandu

A outra vítima, de 32 anos, teve o óbito confirmado pela equipe de socorristas. Os militares realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.