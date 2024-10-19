Homem morre e outro fica ferido após serem baleados em Baixo Guandu

Um homem de 32 anos morreu e um outro indivíduo, de 49 anos, ficou ferido após serem baleados por arma de fogo no bairro Mascarenhas, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (18). No local, a Polícia Militar foi informada que dois homens haviam sido baleados. Uma das vítimas estava consciente e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo socorrido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Ele não soube dizer de onde partiram os disparos nem quem atirou.
A outra vítima, de 32 anos, teve o óbito confirmado pela equipe de socorristas. Os militares realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.