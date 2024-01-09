Homem morre atropelado pelo próprio carro ao sair para abrir porteira no ES

A Polícia Militar foi acionada por uma enfermeira na manhã desta terça para prosseguir ao Hospital São Marcos porque um homem teria morrido após ser atropelado. Já no hospital, a equipe médica relatou aos policiais que a vítima teria chegado à unidade com o auxílio de amigos, que teriam prestado socorro ao homem, que ainda estava consciente.

Antes de ir a óbito, o motorista relatou à equipe médica que estava no Córrego do Bandeira quando desceu do carro para abrir uma porteira. No entanto, o veículo acabou descendo uma ribanceira, provavelmente por ele não ter puxado o freio de mão. Em seguida o automóvel o atropelou. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no início da tarde.