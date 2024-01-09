Homem morre atropelado pelo próprio carro ao sair para abrir porteira no ES

Um homem de 75 anos morreu após ser atropelado pelo próprio veículo na localidade do Córrego da Bandeira, na região do Patrimônio da Penha, em Nova Venécia, no final da manhã desta terça-feira (9). Ele foi socorrido e levado para um hospital e, antes de falecer, ele relatou à equipe médica que desceu do carro para abrir uma porteira, no entanto, por não ter acionado o freio de mão, o veículo desceu uma ribanceira e acabou passando por cima dele.
A Polícia Militar foi acionada por uma enfermeira na manhã desta terça para prosseguir ao Hospital São Marcos porque um homem teria morrido após ser atropelado. Já no hospital, a equipe médica relatou aos policiais que a vítima teria chegado à unidade com o auxílio de amigos, que teriam prestado socorro ao homem, que ainda estava consciente.
Antes de ir a óbito, o motorista relatou à equipe médica que estava no Córrego do Bandeira quando desceu do carro para abrir uma porteira. No entanto, o veículo acabou descendo uma ribanceira, provavelmente por ele não ter puxado o freio de mão. Em seguida o automóvel o atropelou. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no início da tarde.