Homem fica gravemente ferido em acidente de carro em Conceição do Castelo

Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (23) na ES 165, altura de Jatobá, em Conceição do Castelo, na região Sul Serrana. De acordo com a Polícia Militar, quando a viatura chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestava atendimento ao condutor do carro, que tinha sido arremessado para fora do veículo devido à colisão.