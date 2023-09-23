Homem fica gravemente ferido em acidente de carro em Conceição do Castelo

Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (23) na ES 165, altura de Jatobá, em Conceição do Castelo, na região Sul Serrana. De acordo com a Polícia Militar, quando a viatura chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestava atendimento ao condutor do carro, que tinha sido arremessado para fora do veículo devido à colisão.
Não havia testemunhas, portanto, não há informações sobre a dinâmica. No entanto, o veículo estava com avarias nas partes dianteira e traseira, além do teto amassado, indicando possível capotamento. A vítima foi socorrida com gravidade e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória.