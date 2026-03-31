Homem é preso por ameaçar companheira e ter arma ilegal em Cachoeiro
Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira e por porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (30), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Após a saída do suspeito, a mulher acionou a polícia. No local, ela contou aos militares que houve uma discussão entre o casal e que, durante o desentendimento, o companheiro afirmou que atiraria nela diversas vezes. A vítima também relatou ter sofrido empurrões, assim como o filho.
Ainda de acordo com a denúncia, havia uma arma na residência. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola Beretta calibre 6.35 com a numeração raspada, além de munições intactas e um carregador. O homem retornou à casa, admitiu ser o dono da arma e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.