Homem é preso por ameaçar companheira e ter arma ilegal em Cachoeiro

Pistola Beretta calibre 6.35 com numeração raspada foi apreendida Crédito: Polícia Militar

Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira e por porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (30), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Após a saída do suspeito, a mulher acionou a polícia. No local, ela contou aos militares que houve uma discussão entre o casal e que, durante o desentendimento, o companheiro afirmou que atiraria nela diversas vezes. A vítima também relatou ter sofrido empurrões, assim como o filho.

Ainda de acordo com a denúncia, havia uma arma na residência. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola Beretta calibre 6.35 com a numeração raspada, além de munições intactas e um carregador. O homem retornou à casa, admitiu ser o dono da arma e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.