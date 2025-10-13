Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira em Colatina
A PM foi acionada após o homem, depois das agressões à ex-companheira, insultar vizinhos da vítima, que ficaram revoltados com a situação e tentaram agredi-lo — mas ele se escondeu dentro de casa. A vítima relatou que o suspeito já a havia agredido outras vezes, inclusive mantendo-a em cárcere privado. Ela disse que não o denunciou antes por medo e que, desta vez, as agressões, ameaças e xingamentos começaram no sábado (11) e se estenderam até domingo.
A Polícia Civil informou que o homem, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano ao patrimônio, todos enquadrados na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.