Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira em Colatina

A PM foi acionada após o homem, depois das agressões à ex-companheira, insultar vizinhos da vítima, que ficaram revoltados com a situação e tentaram agredi-lo — mas ele se escondeu dentro de casa. A vítima relatou que o suspeito já a havia agredido outras vezes, inclusive mantendo-a em cárcere privado. Ela disse que não o denunciou antes por medo e que, desta vez, as agressões, ameaças e xingamentos começaram no sábado (11) e se estenderam até domingo.