A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira em Colatina

Publicado em 13/10/2025 às 14h18
15ª Delegacia Regional de Colatina
15ª Delegacia Regional de Colatina, onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 35 anos foi preso, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, de 44 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), ele atirou pedras na residência da vítima e empurrou a mulher, fazendo com que ela caísse.

A PM foi acionada após o homem, depois das agressões à ex-companheira, insultar vizinhos da vítima, que ficaram revoltados com a situação e tentaram agredi-lo — mas ele se escondeu dentro de casa. A vítima relatou que o suspeito já a havia agredido outras vezes, inclusive mantendo-a em cárcere privado. Ela disse que não o denunciou antes por medo e que, desta vez, as agressões, ameaças e xingamentos começaram no sábado (11) e se estenderam até domingo.

A Polícia Civil informou que o homem, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano ao patrimônio, todos enquadrados na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Publicidade