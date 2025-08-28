Homem é preso com armas escondidas em caixa de TV em Linhares

Homem de 38 anos é preso após a Polícia Militar encontrar caixa com amas na casa dele Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 38 anos foi preso após a Polícia Militar encontrar uma caixa de televisão com armamentos na casa dele, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O flagrante ocorreu depois que a corporação recebeu uma denúncia de ameaça contra uma mulher. Ao chegar ao imóvel, o suspeito confessou ter discutido com a ex-companheira.

Durante a ação, os policiais avistaram, pelo lado de fora da casa, uma arma em cima da geladeira e decidiram entrar no local. Na vistoria, encontraram dentro da caixa de televisão um revólver calibre 38 carregado com 15 munições intactas, uma espingarda calibre 22 e 40 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um rádio comunicador, uma faca com bainha e uma capa tática de colete preta.