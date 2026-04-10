Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Um homem de 30 anos foi preso após capotar um veículo roubado na tarde desta quinta-feira (9), nas proximidades do trevo do Córrego Fundo, em Santa Rosa, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Fiat Fiorino de uma empresa foi roubado por dois homens armados que renderam o motorista na cidade de Fundão. Durante a fuga, o suspeito que conduzia o veículo perdeu o controle da direção e capotou em uma área de pasto.

Dentro do carro, foi encontrado um simulacro de pistola. Ainda de acordo com a polícia, um segundo carro utilizado na ação, que havia sido roubado anteriormente no bairro Bela Vista, também foi localizado capotado em outro ponto. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo do Fiorino foi localizado após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Inicialmente, ele forneceu um nome falso e alegou ter caído de moto, mas logo depois confessou ter capotado com o carro roubado.