Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES

Um homem de 30 anos foi preso na noite de domingo (19) após agredir a esposa na frente das filhas, no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Para escapar das agressões, a vítima parou o carro em frente a um hospital e buscou abrigo na unidade.
Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, que dirigia o veículo e estava alcoolizado, desferiu puxões de cabelo e socos nas pernas da mulher ainda dentro do carro. Ao passar em frente ao hospital, a vítima puxou o freio de mão, saiu com as crianças e entrou no local para pedir ajuda.
Mesmo após a fuga, o homem tentou invadir o hospital para continuar as agressões, mas foi impedido por seguranças. De acordo com a polícia, ele estava bastante agressivo, fazia ameaças e dizia que iria alcançar a vítima. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens dos militares e avançou contra a guarnição. Foi necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Alegre. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, além de resistência, e, após os procedimentos de praxe, levado ao sistema prisional.