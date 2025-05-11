Homem é morto dentro de casa por suspeitos encapuzados em Vila Velha

A mulher relatou aos policiais que os criminosos entraram no imóvel durante a madrugada e efetuaram os disparos. O homem ainda foi socorrido pelo pai para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.