Homem é esfaqueado durante discussão com mãe e filho em Linhares

Quando a PM chegou ao local da ocorrência, havia uma confusão generalizada, e o adolescente foi avistado tentando descartar uma faca em uma área de mata próxima à rodovia. O menor foi abordado na companhia da mãe. A mulher apresentou outra versão do caso, relatando que foi o filho quem desferiu os golpes de faca, e que a discussão teria sido motivada por ciúmes.