Homem é encontrado morto em quintal de casa no Centro de Vitória

Rua Professor Baltazar, no Centro de Vitória Crédito: Vinícius Colini

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (11) no quintal de uma casa no Centro de Vitória . De acordo com relatos de testemunhas, a vítima teria pulado o muro da residência na tentativa de escapar de uma perseguição, mas acabou sendo seguido e teria sido baleado no quintal da casa, que fica na Rua Professor Baltazar.

A vítima estaria fugindo de três homens quando tentou pular um primeiro muro, mais alto. Como não conseguiu, tentou pular um segundo muro e acabou pulando no quintal da casa ao lado. Segundo informações do repórter Vinícius Colini, na TV Gazeta, um dos atiradores o seguiu e entrou no quintal, onde efetuou os disparos. O fato ocorreu por volta das 3 horas e não havia ninguém na casa onde a vítima foi baleada.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10 horas da manhã, e a perícia foi acionada ao ter sido constatado o óbito por disparo de arma de fogo. A PM informou que foi até o local após receber informações anônimas de que havia um homem morto no quintal de uma casa no Centro de Vitória. Ainda de acordo com o denunciante, a vítima teria sido alvejada em via pública e após pulado o muro da casa. Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi detido no momento do fato.