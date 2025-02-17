Homem é encontrado morto dentro de casa em João Neiva

A PM afirmou que, aos policiais, um irmão de Lidomar disse que o homem fazia uso de bebida alcoólica e drogas. Após o período sumido, ele decidiu ir até a casa do familiar, onde sentiu um forte cheiro. Ao entrar, viu o corpo caído ao chão, com sangue escorrendo. O indivíduo contou aos militares que não viu sinais de arrombamento e também não ouviu barulho.