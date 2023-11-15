Homem é encontrado morto após tiroteio no Bairro da Penha

Um homem morreu no Bairro da Penha, em Vitória, após um tiroteio acontecer na região na tarde desta quarta-feira (15). Ainda não se sabe o motivo da morte, mas a Polícia Militar (PM) informou que agentes da corporação encontraram o corpo da vítima em uma rua do bairro durante ronda para verificar a denúncia de disparos no local.