Homem é detido com haxixe e lança-perfume durante viagem em família no ES

Uma viagem em família terminou com a detenção de um homem na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 510 gramas de haxixe e quatro litros de uma substância conhecida como “lança-perfume” estavam escondidos no porta-malas do carro.





O motorista viajava com a esposa, o filho do casal, de seis meses, a sogra e uma cuidadora da criança. De acordo com a PRF, após os policiais encontrarem as drogas, o homem admitiu que era o dono do material. Ele contou que havia comprado os entorpecentes no Rio de Janeiro e que os levaria para Cachoeiro de Itapemirim, onde mora.





Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que as drogas seriam usadas por ele e também compartilhadas com amigos. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem tenta atualizações sobre o encaminhamento dado ao detido.