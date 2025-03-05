Homem é baleado em supermercado de Bela Aurora em Cariacica

Um homem de 33 anos foi baleado na perna por um segurança de um supermercado em Bela Aurora, Cariacica, na tarde desta terça-feira (4). O gerente contou à Polícia Militar que o cliente teria enchido o carrinho de compras e iria sair sem fazer o pagamento. Ao ser abordado pelo segurança, teria reagido, dando um soco nele, e acabou baleado.

Apesar disso, o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, apurou que o gerente não soube informar o nome do segurança e disse não saber que ele estava armado. O homem não foi mais encontrado. A Polícia Civil informou que o homem baleado foi autuado em flagrante por furto e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Cariacica.